Slovenija predala pismo Evropskoj komisiji protiv Hrvatske

Slovenija je u petak predala pismo Evropskoj komisiji sa predlogom pokretanja tužbe protiv Hrvatske zbog nepoštovanja arbitražne odluke o granici, potvrdio je portparol Komisije, Aleksander Vinterštajn. On je na konferenciji za štampu najavio je da će Komisija pismo pročitati, kao i da će i dalje biti spremna da posreduje, kao što je to činila i ranije u sličnim prilikama. Vinterštajn je ukazao da je to pravni spor između dve države članice i...