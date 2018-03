Čestitamo: Porodila se Ana Ivanović, donela na svet sina

Nekada prvi reket sveta Ana Ivanović i njen suprug Bastijan Švajnštajger postali su roditelji. Bivša srpska teniserka se noćas porodila u Čikagu i na svet donela sina. Kako su mediji ranije pisali, prvenac Ane i Bastijana će dobiti jedno od ovih imena Luka, Marko ili Stefan. Podsetimo, Ana i Bastijan su se venčali 2016. godine u Italiji. You guys. Ana Ivanovic is a mom. It’s a boy. Congrats, @AnaIvanovic and @BSchweinsteiger— José...