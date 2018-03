To je izjavila potpredsednica Vlade i članica Predsedništva SNS Zorana Mihajlović. - Predsednik moje stranke i predsednik Srbije davno me je naučio da je semafor važan. Rezultati su važni. Iza mene stoje rezultati koji su merljivi bilo u kilometrima auto-puteva, pruga, bilo u rastu građevinske industrije, broja izdatih građevinskih dozvola i otvorenih gradilišta. A da li će me smenjivati, govoriti laži o meni, praviti od mene nekakvo čudovište...