Beli razdvajao, Đeng se pokačio sa Polom i Grinom (VIDEO)

Roketsi su tokom celog meča imali dvocifrenu prednost, međutim u poslednjoj deonici Vulvsi su uspeli da priđu na samo -5. Početkom četvrte četvrtine prednost Hjustona bila je +13 kada je došlo do sukoba, koji je ubrzo smiren. Nemanja Bjelica dodao je loptu do centra Gorđija Đenga, kojeg je faulirao Kris Pol. Plejmejker je posle toga hteo da dođe do lopte, što je iznerviralo centra Minesote koji ga je gurnuo. Pol je pao na zemlju, a brzo...