"Vučić i Tači su dobili poziv, očekujemo punu primenu..."

To je izjavila u Briselu porparolka Evropske komisije Maja Kocijančić uoči početka nove runde tehničkog dijaloga delegacija Beograda i Prištine, koja počinje kasnije popodne u Briselu i traje do srede. ”Kao i uvek i to već duže vreme mi očekujemo punu implemetaciju toga što je bilo dogovoreno u dijalogu. To važi za pitanje dogovora o Zajednici - Asocijaciji kao i za druge dogovore recimo onaj o energetici. To je naše očekivanje. Rad u...