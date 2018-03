Tramp za smrtnu kaznu za neke trgovce drogom

"Ministarstvo pravde tražiće smrtnu kaznu za trgovce drogom kada to bude moguće prema postojećim zakonima", rekao je juče zvaničnik Bele kuće predstavljajući glavne crte Trampovog plana. Upitan u kojim konkretnim slučajevima bi to moglo da bude predviđeno, on nije prezizirao. Tramp treba da predstavi detalje svog plana u govoru u Mančesteru, u američkoj državi Nju Hempšir, koja je teško pogođena, kako on navodi, ovom "pošasti"....