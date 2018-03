Danas počinje proleće

U Srbiji će danas biti pretežno oblačno i hladno, ponegde sa slabim padavinama. Jutarnja temperatura će biti od -3 do jedan, a najviše dnevna od dva do devet stepeni. I u Beogradu će biti pretežno oblačno i hladno, povremeno sa snegom. Temperatura će biti između -1 i dva stepena. Proleće će trajati do 21. juna, kada počinje leto. Poslednjeg vikenda u martu počeće i letnje računjanje vremena, pa u noći između 24. i 25. marta časovnike...