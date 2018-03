Papa nazvao kriminalcima muškarce koji plaćaju prostitutke

Papa Franja zatražio je oproštaj za sve hrišćane koji kupuju seksualne usluge od žena, navodeći da su muškarci koji često plaćaju prostitutke kriminalci sa "bolesnim mentalitetom" koji smatraju da žene postoje samo da bi bile eksploatisane. "To nije vođenje ljubavi. To je mučenje žena. Nemojte da mešamo termine", rekao je papa, prensoi AP. Papa je to kazao tokom prisnog, četvoročasovog razgovora sa oko 300 mladih koje je Vatikan pozvao...