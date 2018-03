"To je bila poruka neprijateljima": Izrael priznao da je 2007. godine gađao nuklearni reaktor u Siriji

Izraelska vojska prvi put je danas potvrdila da je 2007. godine izvela vazdušni napad u Siriji u kojem je uništila objekat za koji je pretpostavljala da je nuklearni reaktor, saopštivši da je tim napadom otklonjena velika pretnja po Izrael i region i da je to "poruka" drugima. - Poruka napada na reaktor izvedenog 2007. jeste da Izrael neće tolerisati izgradnju koja može da predstavlja egzistencijalnu pretnju. To je bila poruka 1981, to je...