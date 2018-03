Đoković: Nema bola i to je najvažnija stvar

"U poslednjih nekoliko dana sam mogao, posle dugo, dugo vremena, da se fokusiram na svoju igru, a ne da mislim na to da li ću osećati bol ili ne – kao što je do sada bio slučaj. Zaista mi prija jer je sve drugo nosilo i bol sa sobom. Sada ga nema i to je najvažnija stvar", istakao je Đoković pred start drugog Mastersa sezone. Srbin je odigrao svega pet mečeva ove sezone (3-2), posle Australijan Opena operisao je i lakat, dok je pre deset...