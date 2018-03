Izrael priznao: Bombardovali smo nuklearku u Siriji - to je poruka neprijateljima

- Poruka napada na reaktor izvedenog 2007. jeste da Izrael neće tolerisati izgradnju koja može da predstavlja egzistencijalnu pretnju. To je bila poruka 1981, to je bila poruka 2007, i to je buduća poruka našim neprijateljima - naveo je načelnik Generalštaba izraelskih oružanih snaga Gadi Eizenkot. Prema njegovim rečima, samo je nekolicina visokih komandanta znala za planove o operaciji "Izvan kutije" (Outside The Box). Iz perspektive...