Stižu strože kazne, evo šta čeka vozače

To su novine koje su donele izmene Zakona o bezbednosti saobraćaja koje su usvojene u Skupštini Srbije. Predviđene su i strože kazne za nasilničku vožnju, pa je tako za preticanje kolone preko pune linije, dva ili više prolazaka kroz crveno svetlo za manje od 10 minuta, vožnja sa više od dva promila alkohola u krvi - predviđen obavezan zatvor od 30 do 60 dana ili kazna rada u javnom interesu od 240 do 360 sati, kao i 14 do 16 kaznenih poena...