Đurić: Preševo nikada neće biti deo Kosova, Veselji se uzalud nada

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić saopštio je danas, komentarišući izjavu predsednika Skupštine Kosova Kadrija Veseljija, da Kosovo nikada neće biti država, niti će Preševo, Medveđa ili Niš biti deo Republike Kosovo.

"Neka se Kadri Veselji ne veseli jer Kosovo i Metohija nikada neće biti država, niti će Preševo, Medveđa ili Niš ikada biti deo takozvane 'Republike Kosovo'. Ali Priština jeste i ostaće deo Srbije, a on će biti srpski državljanin", naveo je Đurić u pisanoj izjavi.



Kako su ranije javili kosovski mediji, Veselji je prvi put govorio o razmeni teritorija sa Srbijom. On je rekao da bi Priština bila spremna da uzme Preševo i Medveđu, ako bi to Srbija htela da prihvati, ali da Beogradu nema šta da ponudi.



"Ništa više ne bih voleo nego da se Preševo i Medveđa pridruže Kosovu. Mi ćemo prihvatiti bilateralni sporazum, ako Srbija to prihvati, ali nemamo šta da damo. Otvaranje granica na Balkanu uvek znači rat, to je ono što hoću da kažem i ja sam direktan - ne postoji bilo kakva druga mogućnost promene granica", rekao je Veselji.

Đurić je na to rekao da Veselji može želeti i da "zemlja Nedođija bude deo samoproglašenog Kosova", ali da to nije realno, kao što nisu realni ni njegovi snovi o Preševu, Medveđi i Nišu, ili takozvanoj velikoj Albaniji.

"Kadri Veselji, inače poznat po tome što voli da preti ratom i otimanjem teritorija, treba da zna da nije mudro pretiti nasiljem, pogotovo ne jačem od sebe. Nastupilo je vreme dijaloga, u kojem se problemi ne rešavaju podmuklim napadima iz potaje, što njemu kao nekadašnjem komandantu terorističke OVK možda nije lako da razume, ali vremena će biti i za suočavanje sa realnošću", dodao je Đurić.