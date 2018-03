Kremlj: Odvratno i neprihvatljivo poređenje Putina i Hitlera

"To je sasvim odvratna izjava, ne pristaje ministru spoljnih poslova te zemlje ili bilo koje zemlje. To je bez sumnje uvredljivo i neprihvatljivo", rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov . Britanski ministar spoljnih poslova ocenio je juče da predsednik Rusije Vladimir Putin koristi Svetsko prvenstvo u fudbalu za poboljšanje imidža Rusije i složio sa jednim od poslanika da to podseća Hitlerovo korišćenje Olimpijskih igara 1936. godine...