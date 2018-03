Zakerberg o "ometanju" izbora

"Siguran sam da neko pokušava. Siguran sam da je ovo druga verzija onoga što su Rusi radili 2016. godine, šta god to bilo. Siguran sam da rade na tome", rekao je Zakerberg u intervjuu za Si-En-En. Zakerberg je rekao da Fejsbuk ove godine planira da poveća broj ljudi do 20.000, zaduženih za bezbednost u toj kompaniji. On je naglasio da je spreman da svedoči u vezi sa nelegalnim prikupljanjem podataka s Fejsbuka pred američkim Kongresom,...