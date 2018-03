Ambasador: SAD zainteresovane za dijalog Srbije i Kosova, ali tu posreduje EU

Beta pre 2 sata

Američki ambasador u Beogradu, Kajl Skot izjavio je danas da SAD s velikim interesovanjem prate dijalog Srbije i Kosova, ali je istakao da se taj dijalog vodi uz posredovanje Evropske unije (EU).Na pitanje novinara o tome da li će se "Amerika uključiti dijalog Beograda i Prištine", Skot je kazao da su SAD tu da pomognu, ukoliko im se neko obrati za pomoć, ali da se taj dijalog vodi između Srbije i Kosova, uz posredovanje EU."Mi hoćemo da dođe do dogovora između Srbije i Kosova, i da taj dogovor bude trajan. Zapad se zalaže za kompromisno rešenje", rekao je Skot novinarima na uručenju računara u Ministarstvu prosvete.Skot je dodao da "Amerika ne pritiska Srbiju" da prizna Kosovo, i da smatra da Srbija treba da "nađe svoj put" i dogovori se s Kosovom o statusu."Ne vidim pritisak da Srbija radi jednu ili drugu stvar. Ali, evropski savez (EU) je rekao da treba da dođe do nekog rešenja o statusu Kosova jer oni neće da uvoze problem u svoj savez", rekao je Skot.Upitan šta će se desiti ako se u dijalog između Srbije i Kosova uključi Rusija, Skot je kazao da "ukoliko učesnici u dijalogu misle da je potrebno uključiti još nekog, to je onda njihov izbor".Američki ambasador je još dodao da Srbija treba da nađe dogovor s Kosovom o statusu, i naglasio da to šta će biti na kraju, zavisi od Kosova i Srbije.