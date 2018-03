Brnabić: Neophodno tragati za novim, 'unikatnim rešenjem' za Kosovo

Beta pre 1 sat

Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da je neophodno tragati za novim, "unikatnim rešenjem" za Kosovo, koje će omogućiti trajni mir i stabilnost na Balkanu.Ona je istakla da je Srbija spremna da učestvuje u rešavanju problema na "zreo i odgovoran način", ali da neće priznati postojanje druge države na sopstvenoj teritoriji."Budući da je sadašnje stanje neodrživo, neophodno je tragati za nekim novim, možda i sasvim unikatnim rešenjima kako bi se u ovom delu Evrope usostavili trajan stabilnost i mir. Uverena sam da je to moguće, ukoliko među najuticajnim subjektima u međunarodnoj zajednici bude postojao interes da ishod bude takav", rekla je Brnabić je na naučnom skupu u Beogradu o Kosovu koji je organizovao Institut za međunarodnu politiku i privredu.Premijerka je navela da je jednostrano proglašenje nezavisnosti Kosova dalekosežno uticalo na međunarodne odnose i upitala da li "čovečanstvo ima pravo da zatvara oči pred činjenicom da je protekla decenija bila ohrabrenje za separističke pokrete" širom sveta.Podsetila je da je Kosovo proglasilo nezavisnost protivno volji sprskog naroda, uz direktno kršenje Ustava Srbije i rezolucije 1244 Savet bezbednosti UN, i to u vreme mira, kada je "Srbija bila afirmisani i ugledan član međunarodne zajednice"."Istina, bili smo te 2008. godine svedoci kršenja prava, ali ne ljudskih, već međunarodnog prava. Bili smo svedoci brutalne geopolitičke igre velikih sila koje su najvažnije principe međuanrodnog prava i regule međunarodnih odnosa podredile sebičnim jednostranim interesima", ocenila je Brnabić.Premijerka je ocenila da koristi od secesije jedino ostvarili bivši komadanti OVK i neki političari iz država koje su podržale nezavisnost Kosova, dok je četvrt miliona Srba proterano, a obični građani albanske nacionalnosti žive gore, uz stopu nezaposlenosti od 62 odsto."Oni koji veruju da se jednostranom secesijom političke oligarhije u Prištini završava istorija na Balkanu, ne znaju ništa ni o istoriji, ni o Balkanu. Zastave i politička uređenja su se u Prištini u proteklom veku menjale više od deset puta. Ništa od toga nije dovelo do rešavanja problema", poručila je Brnabić.Direktor Institut za međunarodnu politiku i privredu Branislav Đorđević je izjavio da je danas priređena rasprava dao doprinos "unutrašnjem dijalogu" o Kosovu.Po njegovim rečima, dok Srbija ide ka svom strateškom cilju - ka članstvu u Evropskoj uniji, njeni partneri sa Zapada usporavaju taj proces "dajući ga na kašičicu" i stavljajući pred Srbiju izazove kao što je očuvanje suvereniteta."Srbija se danas suočova sa izazovom očuvanja suvereniteta, sa kojim se ni jedna zemlja u skorije vreme nije suočavala", upozorio je Đorđević.Na skupu u Beogradu su naučnici iz 12 zemalja čija su mišljenja o nezavisnosti Kosova objavljena u zborniku radova "Kosovo i Metohija. Sui generis ili presedan u međunarodnim odnosima".