Skot: Hoćemo da dogovor Srbije i Kosova bude trajan

On je odbacio tvrdnje da SAD vrše pritisak da Srbija prizna Kosovo, iako bi to, kako je napomenuo, „dobrodošlo“. Srbija treba da nađe svoj dogovor o statusu sa Kosovom, rekao je Skot novinarima u Beogradu. Skot je odbacio navode da se na Srbiju vrši pritisak da prizna Kosovo. Srbija treba da odluči o svom putu. Mi, moja vlada je priznala Kosovo i više od 100 zemalja sveta, a šta će se dve strane dogovoriti to zavisi od te dve strane, rekao...