U Srbiji danas oblačno i hladno sa snegom

U većem delu zemlje duvaće slab do umeren vetar severnih pravaca. Najniža temperatura biće od minus pet do nule, a najviša dnevna od minus dva do dva stepena. I u Beogradu će danas biti oblačno i hladno sa snegom, a intenzivnije padavine očekuju se ujutru, dok će posle podne sneg biti u slabljenju, a uveče i u toku noći prestanak padavina. Najniža temperatura oko minus jedan, a najviša dnevna oko...