Krajinović rutinski, blizu smo derbija sa Đokovićem

Foto:EPA Krajinović je odigrao još jedan odličan meč od početka sezone i slavio rezultatom 6:3, 6:2, posle nešto više od sat vremena igre. Filip je odlično otvorio duel – vezao je dva brejka za 3:0, da bi momak rođen u Stokportu uzvratio i oduzeo mu servis. Ipak, srpski igrač je rutinski priveo taj duel kraju i novim brejkom došao do seta. To mu je samo pomoglo da se potpuno oslobodi – do kraja meča je imao punu kontrolu i sada čeka da...