Tramp stavio potpis: "Pitanje nacionalne bezbednosti"

On je to uradio samo nekoliko sati pošto je rekao da razmatra veto na predlog tog zakona. Tramp se žalio da u zakonu nije predviđeno puno finansiranje njegovih planova za izgradnju graničnog zida sa Meksikom i nije obezbeđena zaštita za imigrante koji su kao mladi nelegalno dovedeni u zemlju, poznati kao Sanjari, i koji su sad zaštićeni od deportacije programom DACA. On je rekao da je potpisao zakon da bi obezbedio potreban novac za...