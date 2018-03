Đoković: Trudim se i verujem da ću se vratiti u formu

- Trudio sam se, ali nije išlo. Ne osećam se dobro kada igram na ovaj način, želim da igram prema očekivanjima, ali u ovom trenutku to nije moguće. Izgubio sam od boljeg tenisera - rekao je Đoković posle eliminacije u drugom kolu turnira na Floridi. Nekadašnji svetski broj jedan ističe da je Per zasluženo slavio. - Dobro sam otvorio meč, prvih šest gemova, a onda sam ostao bez gasa. Per je odlično servirao, nisam uspeo da ga slomim i bio...