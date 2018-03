Dačić: Vučić treba da povuče potpis s Briselskog sporazuma

- Ja sam kao premijer potpisao Briselski sporazum, ja bih povukao potpis i rekao: Nećete Zajednicu srpskih opština - nećemo ni mi ostalo, vraćamo sve na prethodno stanje, a to je povratak srpskih institucija na Kosovo - rekao je Dačić novinarima. On je to izjavio posle susreta sa alžirskim ministrom spoljnih poslova Abdelkaderom Mesahelom. Dačić nije rekao šta mu je Vučić odgovori na taj predlog. Šef srpske diplomatije je ipak rekao da će...