Vulin: Odgovaramo zahtevima sveta, novi pogon namenske

Kako je saopštilo Ministarstvo odbrane, Vlada Srbije je u to preduzeće investirala ukupno 3,5 miliona evra. Ministar odbrane Aleksandar Vulin je na otvaranju novog pogona istakao da to preduzeće "ima budućnost i da je u stanju da odgovori zahtevima svetskog tržišta". On je dodao da se namenska industrija razvija. "Namenska industrija prošle godine izvezla je oko 570 miliona evra, što je za 17 odsto više od rekordne 2016. godine, a skoro tri...