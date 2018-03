Sebastijan Fetel pobedio u trci za Veliku nagradu Australije

Beta pre 2 sata

Vozač Ferarija Sebastijan Fetel pobedio je danas, u prvoj trci ovogodišnjeg šampiona Formule 1, za Veliku nagradu Australije u Melburnu, ispred aktuelnog svetskog prvaka Luisa Hamiltona iz Mercedesa.

Fetel je drugi put uzastopno pobedio na Albert parku, a ukupno treći put u karijeri na toj stazi rezultatom sat, 29 minuta, 33,283 sekundi.



Fetel je pobedio zahvaljujući dobroj vožnji ali i dobroj strategiji, pošto je otišao u boks na zamenu guma dok je virtuelno vozilo bezbednosti uvedeno na stazu. On je iz boksa izašao ispred Hamiltona, zadržao prednost i ostvario 48. pobedu u karijeri.



Hamilton je završio sa 5,036 sekundi zaostatka za Fetelom, a treće mesto zauzeo je Kimi Raikonen iz Ferarija sa zaostatkom od 6,309 sekundi.



Četvrti je bio Danijel Rikardo iz Red Bula ispred Fernanda Alonsa iz Meklarena. Vozač Red Bula Maks Verstapen zauzeo je šesto mesto, a sedmi je bio Niko Hulkenberg iz Renoa. Bodove su još osvojili Valteri Botas iz Mercedesa, Stofel Vandorn iz Meklarena i vozač Renoa Karlos Sainc.



Kao i prošle godine i u prvoj trci ovogodišnjeg šampionata viđena je velika borba četvorostrukih svetskih prvaka Hamiltona i Fetela, a danas je Fetel bio uspešniji, vozio je gotovo bez greške.



Hamilton je dobro startovao, sačuvao je prvo mesto ispred Raikonena, koji ga je pritiskao i pokušavao da ga obiđe. Iza njih ostali su Fetel, Magnusen, Verstapen i Grožan, dok je Botas ostao na 15 mestu. Na kraju prvog kruga Hamilton je stekao 1,2 sekunde prednosti nad Raikonenom, a u tim tenucima najzanimljivija je bila borba Verstapena sa Magnusenom za četvrto mesto.



Do osmog kruga Hamilton je stekao 2,1 sekundu prednosti nad Raikonenom, a Fetel je zaostajao 1,4 sekunde za klupskim kolegom.

Vozač Vilijamsa Sergej Sirotkin je u šestom krugu zbog kvara završio prvu trku Formule 1 u karijeri, a zatim je odustao i Markus Erikson. U 10. krugu Verstapen je izgubio kontrolu nad bolidom, okrenuo se i izleteo na kratko sa staze, pa su ga pretekli Grožan, Rikardo i Hulkenberg, a on je pao na osmo mesto.



Hamilton je u međuvremenu stekao 2,8 sekundi prednosti na prvom mestu. Vozač ekipe Toro Roso Pjer Gasli je zatim odustao, pošto je izbio dim iz njegovog bolida.



U 19. krugu Kimi Raikonen je otišao na zamenu guma i na stazu je izašao ispred Magnusena na treće mesto, a posle njega odmah je u boks otišao i Hamilton i na stazu se vratio ispred Finca, a iza Fetela koji nije išao na zamenu guma.



Ubrzo po izlasku iz boksa vozač Hasa Magnusen morao je da odustane, a zatim se isto dogodilo i sa njegovim klupskim kolegom Grožanom, koji je ostao pored staze, pa je u 29. krugu uvedeno virtuelno bezbednosno vozilo.



To je najbolje iskoristio Fetel, otišao je na zamenu guma i vratio se na stazu ispred Hamiltona. Britanac je putem radija pitao da li je on pogrešio, da li je trebalo da vozi brže, a ekipa mu je odgovorila da analizira situaciju.



Ubrzo je bezbednosno vozilo izašlo na stazu, pošto redari nisu mogli da uklone bolid Hasa, a Rikardo i Verstapen su bili četvrti i peti. Verstapen je morao da propusti Alonsa na peto mesto, pošto ga je nedozvoljeno obišao dok je "sejfti kar" bio na stazi. Trka je nastavljena u 32. krugu, a Fetel je vodio ispred aktuelnog svetskog prvaka.



Rikardo je pokušao da pretekne Raikonena na trećem mestu, a brži od svih bio je vodeći dvojac Fetel i Hamilton, koji su bili gotovo izjednačeni i vodili su veliku borbu za prvo mesto. U 47. krugu Britanac je pogrešio, na kratko izašao sa staze, pa je Fetel otišao na 2,8 sekundi prednosti.



Posle toga Hamilton nije mogao ništa da uradi i ostao je drugi, Raikonen je odbio napade Rikarda, pa se i on popeo na pobedničko postolje na treće mesto.



Naredna trka u šampionatu na programu je 8. aprila za Veliku nagradu Bahreina.