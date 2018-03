Stefanović: Rekonstrukcija vlade će biti gotova za mesec dana

Beta pre 44 minuta

Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio je da će rekonstrukcija Vlade biti završena za oko mesec dana i naglasio da se on ne plaši za svoju ministarsku poziciju."Svaki ministar uvek treba da ima u vidu da nije bogomdan, već da ga na tom mestu održavaju rezultati rada. Niti se plašim, niti me tangiraju takve priče", rekao je Stafanović za list "Kurir" od nedelje.On je istakao da ga ne zanima premijerska funkcija i da mu to mesto niko nije ni nudio.Stefanović je naglasio da će konačnu reč o rekonstrukciji dati predsednik Aleksandar Vučić i premijerka Ana Brnabić koju, kako navodi, podržava u donošenju reformskih odluka i u koju ima poverenje, jer dobro radi svoj posao.Upitan da li je tačno da je premijerka postavila ultimatum - ili ona ili ministarka građevinasrstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović, Stefanović je odgovorio da predsednica vlade ne komunicira na takav način i da ona nema problem da kaže ono što misli.Imam ozbiljnu sumnju da će organi na Kosovu rešiti ubistvo IvanovićaMinistar Stefanović izjavio je da se prema informacijama koje poseduje ništa ozbiljno ne dešava u istrazi ubistva lidera Građanske inicijative SDP Olivera Ivanovića i da ima ozbiljnu sumnju da taj slučaj istražni organi Kosova neće rešiti."Sada već, nažalost, imam ozbiljnu sumnju da su zaista zainteresovani da do toga dođe. I Euleks sve više pokušava da ne učestvuje u tome. I meni je to čudno. Bavili su se falsifikovanim pasošima, a sad neće da se bave ubistvom jednog čoveka koje je potreslo ne samo našu južnu pokrajinu, već i širi region", rekao je Stefanović za list "Kurir" od nedelje.Upitan da li sumnja da organi na Kosovu kriju ubicu, Stefanović je odgovorio da ne bi voleo nikoga da optuži za tako nešto, ali da će Srbija učiniti sve da odgovora onaj ko je ubio Ivanovića.Oliver Ivanović ubijen je 16. januara oko 8.30 sati, ispred stranačkih prostorija u severnoj Kosovskoj Mitrovici. Na njega je ispaljeno šest metaka, sa leđa, a utvrđeno je i da je u pitanju pištolj "Zastava" M70A.

U prvim danima nakon ubistva kosovska policija je pregledala video-zapise sa kamera i iz sedišta GI SDP i kilometar od stranačkih prostorija pronašla zapaljen automobil "opel astra" kojim su ubice pobegle.



Utvrđeno je i da vozilo pripada Srbinu iz Austrije, koji je preminuo, i da je vozilo prodavano nekoliko puta od tada.



Nedavno su uhapšena i dvojica policajaca srpske nacionalnosti zbog sumnje da su manipulisali dokazima u slučaju Ivanovićevog ubistva, ali su oni pušteni na slobodu.