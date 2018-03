Prosečna neto zarada u Srbiji u januaru 50.048 dinara

Beta pre 7 sati

Prosečna neto zarada u Srbiji u januaru ove godine za puno radno vreme bila je 50.048 dinara i nominalno je veća za 2,7 odsto, a realno za 2,4 odsto nego u decembru 2017. godine, saopštio je danas Republički zavod za statistiku (RZS).Kako je obračunato, prosečna neto zarada u januaru 2018. godine iznosila je 422 evra, a u isto mesecu prošle godine 376 evra.Direktor RZS Miladin Kovačević rekao je na konferenciji za novinare da bi prosečne plate u decembru ove godine mogle da dostignu oko 59.000, odnosno 497,3 evra, pod uslovom da rastu kao prošle godine i da kurs domaće valute bude stabilan, 118,6 dinara za jedan evro.Prosečna bruto zarada (sa porezima i doprinosima) iznosila je 69.218 dinara, što je nominalno povećanje u odnosu na decembar 2017. godine od 2,2 odsto, a realno 1,9 odsto.U odnosu na januar 2017, godine, prosečna neto zarada veća je za 7,2 odsto nominalno, a za 5,2 odsto realno, dok je prosečna bruto zarada nominalno veća za 6,8 odsto a realno za 4,8 odsto.Prosečna neto zarada u januaru u javnom sektoru iznosila je 56.585 dinara, a bruto zarada 78.582 dinara.Zaposlenima u radnom odnosu prosečna neto zarada je bila 50.328 dinara, a bruto zarada 69.581 dinar, dok je za radnike van radnog odnosa, odnosno po osnovu ugovora, prosečna neto zarada bila 33.155 dinara, a bruto zarada 47.304 dinara.Prosečna neto zarada zaposlenih u pravnim licima iznosila je 52.959 dinara, a bruto zarada 73.157 dinara. U preduzetničkim radnjama proseča zarada je bila 27.305 dinara, a bruto zarada 38.444 dinara.U obračunu prosečne zarade u januaru ove godine Zavod za statistiku je koristio novu metodologiju po kojoj su korišćene poreske prijave 137.145 poslovnih subjekata u kojima radi 1.748.342 radnika.Po ranijoj metodologiji plate su izračunavane na osnovu uzorka od 30.550 poslovnih subjekata u kojima radi 968.496 radnika, zbog čega nije bio sveobuhvatan.Kovačević je rekao da nova metodologija omogućuje nove statističke pokazatelje pa je utvrđeno da 28 odsto zaposlenih prima neto zaradu u intervalu od 25.000 do 30.000 dinara, a dve trećine zaposlenih prima prosečnu zaradu.On je pojasnio da "prosečna plata i nije potpuna ilustracija životnog standarda i da druge analize to preciznije odslikavaju".RZS, prema njegovim rečima, nema podatke o platama zaposlenih u sivoj zoni (neformalnom sektoru), ali se procenjuje da u toj zoni radi oko 500.000 do 600.000 ljudi.Prosečne zarade se odnose na izveštajni mesec i biće dostupne 55 dana po njegovom isteku, a obračunavaće se za opštine stanovanja, a ne mesta rada.