Oblačno i sa mogućom kišom - do 11 stepeni

Predveče i tokom noći na severu i zapadu zemlje očekuje se delimično razvedravanje. Vetar će biti slab do umeren, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od nula do četiri stepena, najviša od sedam do 11 stepeni. U brdskim predelima očekuje se otapanje snežnog pokrivača. U Beogradu će biti pretežno oblačno. Ujutru i pre podne očekuje se slaba kiša, posle podne suvo, a uveče delimično razvedravanje. Duvaće slab vetar, zapadni...