Portal: Tači naredio dovođenje Đurića u Prištini kako bi ga ponizili

Predsednik Kosova Hašim Tači naredio je da se posle hapšenja u Mitrovici direktor Kancelarije Vlade Srbije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić dovede u Prištinu i da ga vuku ulicama Prištine kako bi ga ponizili, piše danas portal gazetaexpress.com, pozivajući se na domaće i međunarodne izvore.Kako se navodi, Tači je prethodno u svoj kabinet pozvao prvog zamenika premijera Bedžeta Pacolija, ministra unutrašnjih poslova Fljamura Sefu i direktora Policije Kosova Špenda Mađunija i tu im dao instrukcije kako da postupe na severu Kosova gde su poslate elitne jedinice policije.Izvor koji je bio na sastanku rekao je za portal rekao da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić telefonom pozvao Tačija i zapretio da će "dovesti vojsku do granice sa Kosovom".Posle tog razgovora Tači je naredio policiji da dovede Đurića do Prištine i da ga ponize tako što će ga voditi kao kriminalca, sa lisicama na rukama i sagnute glave.Međunarodni zvaničnici su za portal kazali da postoji strah da je jučerašnji događaj scenario podele Kosova."Stvaranje novih okolnosti, početak nemira na severu bi doveo do stvaranje nove situacije, posle koje bi Srbija išla napred sa idejom podele Kosova", kazao je jedan zapadni diplomata.Premijer Kosova Ramuš Haradinaj je prema portalu ostao van jučerašnjih događaja.