VOICE: Udruženje blisko SNS-u dobijalo novac od grada, a naplaćivalo ulaznice

Beta pre 51 minut

Udruženje "Ledena šuma", koje je povezano sa vrhom Srpske napredne stranke (SNS), za poslednje dve godine dobilo je skoro 15 miliona dinara iz gradskog budžeta, kao projekat od kulturnog i privrednog značaja za Novi Sad, a pritom je naplaćivalo ulaznice Novosađanima za klizalište koje su postavili u zaštićenom prirodnom dobru "Dunavski park" u centru grada, piše danas Vojvođanski istraživačko-analitički centar (VOICE)."Tokom manifestacije koja je trajala gotovo dva meseca svi sadržaji su se naplaćivali građanima, bez obzira na to što su Novosađani, putem plaćanja poreza i javnih konkursa gradskih uprava, te sadržaje nekoliko puta već finansirali", navodi VOICE ( www.voice.org.rs ).Kompozitor, instrumentalista i multimedijalni stvaralac Boris Kovač ocenio je za VOICE da je "Ledena šuma" samo nastavak trenda takozvane "egzitizacije" Novog Sada i dodao da je reč o projektu koji se definitivno ne može povezati sa kulturom.Iz udruženja "Ledena šuma" za VOICE su kazali da ne žele da "ulaze u bilo kakva politička nadmetanja i rasprave" te da njihov projekat "predstavlja zimsku bajku i čaroliju koja greje Novi Sad", ali su prekinuli komunikaciju kada je trebalo da VOICE-u dostave projektnu dokumentaciju, kao i podatak o tome koliko novca je utrošeno na sanaciju Dunavskog parka po završetku programa.Predsednica udruženja Vojvođanska zelena inicijativa Ruža Helać kazala je da zauzimanje najlepšeg novosadskog parka i najznačajnije zelene oaze predstavlja poruku da više ništa nije sveto i da ništa više ne pripada građanima."Na ovaj način, kada se parkovska površina, koja je uz to zaštićena, da za komercijalne svrhe, pod izgovorom da je reč o kulturi, tu je onda načinjena šteta i kulturi, i životnoj sredini, i moralu", kazala je Ruža Helać i dodala da je reč o "najstrašnijem moralnom razaranju".Besplatno klizanje za decu u "Ledenoj šumi" organizovano je samo radnim danima, i to pod uslovom da se karte preuzmu u prvoj, jutarnjoj smeni. Svako ko nije uspeo da obezbedi karte u tom terminu, a koje su uz to bile i ograničenog broja, morao je da izdvoji 200 dinara za ulaz i još toliko za najam klizaljki, dok su se vikendom cene povećavale.Zastupnici organizacije "Ledena šuma" odbili su da dostave podatak ko raspolaže zaradom od naplate ulaznica, iznajmljivanja klizaljki i prodajom ostalih pratećih sadržaja.Nadležne institucije izdale su dozvole za korišćenje zaštićenog, prirodnog dobra "Dunavski park", iako je reč o prostoru u kojem je, prema nekoliko različitih zakonskih regulativa, zabranjeno organizovanje masovnih aktivnosti, navodi VOICE.Projekat "Ledena šuma" podrazumevao je kao glavnu atrakciju klizalište koje se prostiralo oko centralnog jezera u Dunavskom parku. Redovni kulturni program sa recitalima, animatorima i drugim sadržajima namenjenim pre svega deci, organizovan je samo u prvih nedelju dana rada klizališta. U nastavku programa, koji je trajao dva meseca, kulturna ponuda svedena je na minimum, a ogledala se u vikend nastupima i prodaji rukotvorina.Predavač na Uneskovoj katedri za kulturne politike i menadžment u kulturi Goran Tomka rekao je za VOICE da postoje tri dominantna tipa kulturnih projekata koji dobijaju podršku."Prvi tip čine projekti koji su elitistički, nezainteresovani za publiku, kritiku i savremenost. Drugi je banalan i komercijalan i podrazumeva 'jade' (pihtijade, kobasicijade...), Egzit i ultranacionalistička dešavanja. Treći su projekti koji nemaju veze sa kulturom, a dobijaju pare, što je čista korupcija. Svi ovi primeri su zapravo nedemokratski i privatizuju javna sredstva za produkciju isključivo svoje egzistencije", kazao je Tomka.