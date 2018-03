Oblačno i tmurno, ali barem toplije: Pred Srbijom kišovit utorak, do 11 stepeni

U Srbiji će danas biti pretežno oblačno, ponegde sa slabom kišom, na planinama sa slabim snegom. Najniža temperatura biće od 0 do 4, najvisa od 7 do 11 stepeni. U brdskim predelima doći će do otapanja snežnog pokrivača, saopštio je RHMZ. Duvaće slab do umeren, zapadni i severozapadni vetar. Kasnije posle podne na severu i zapadu, uveče i tokom noći i u ostalim krajevima očekuje se delimično razvedravanje. U Beogradu će biti pretežno...