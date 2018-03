Antić: Jednog dana Srbi će se probuditi, kada - ne znam

To je istakao ministar rudarstva Aleksandar Antić, dodajući da se do kraja godine očekuje 250 megavata na mreži iz tih izvora. Prema njegovim rečima, u planu je da se tokom 2019. pusti u rad još 200 do 250 megavata iz obnovljivih izvora, a da je cilj da do 2020. Srbija koristi obnovljivu energiju u iznosu od 27 odsto. "Srbija je pitanja održivog razvoja i energetske efikasnosti stavila na prvo mesto. To je deo naše odgovornosti i zbog nas i...