Predstavnici Srba u Kosovskoj Mitrovici podržali izlazak iz vlade i formiranje ZSO

U "Mitrovačkom dvoru" u Kosovskoj Mitrovici danas se održava sastanak predstavnika deset opština sa srpskom većinom sa Kosova a tema je političko-bezbednosna situacija posle hapšenja i proterivanja direktora Kancelarije Vlade Srbije za Kosovo Marka Đurića i izlaska Srpske liste iz Vlade Kosova.Predsednik Srpske liste i gradonačelnik Kosovske Mitrovice Goran Rakić je podsetio da je Srpska lista ušla u kosovsku vladu da bi pomogla srpskom narodu."Kao odgovor dobili su terorisanje golorukog naroda, prebijanje novinara, hapšenje i poniženje Marka Đurića", rekao je on i istakao da je Đurić tada sačuvao mir i nije dozvolio da bilo ko strada.Prema njegovim rečima, Srpska lista neće da bude ikebana i zato, kako je rekao, koalicije više nema."Srpska lista biće opozicija", rekao je Rakić i ponovio da ukoliko Priština ne formira ZSO oni će to sami učiniti."To nije jednostran potez, to je obaveza i Brisela i Prištine nije usmerena ni protiv koga" rekao je Rakić i pozvao Albance da ne nasedaju na provokacije i da zajedno sačuvaju mir.On je kazao da je "intervencija predsednika Vučića zaustavila nasilje u Mitrovici" i pozvao one koji nameravaju da uđu u vojsku Kosova da to ne čine.Odbornik iz Zvečana Dragiša Milović rekao je da je došao da podrži inicijativu da se ZSO formira što pre u skladu sa onim što je dogovoreno u Briselu."Trebalo je to učiniti i pre, godinama je jedna po jedna institucija gašena, a ZSO nije bilo", rekao je on i dodao da je način borbe za ovu organizaciju "gandijevski" ali da mora da se utvrdi šta je srpski interes.Milović je podržao i izlazak Srpske liste iz vlade Kosova, pozvao sve relevantne činioce da zbiju redove i izrazio žaljenje što danas sa njima nije Oliver Ivanović jer bi, kako je kazao, mogli da budu mudriji."Došli smo ovde da podržimo ideje o kojima je naš lider pričao, ali smo sa vama. Svi su uplašeni i zabrinuti. Izađite malo među građane i roditelje i čujte šta će da vam kažu. Bilo je strašno za sve Srbe na KiM, nećemo dozvoliti da nas ponize, bićemo uz našu državu, čekamo da čujemo poruke od predsednika i spremni smo da naša inicijativa SDP podrži inicijativu", kazao je on.Zamenik direktora Kancelarije za KiM Petar Petković je rekao da postoje trenuci kada je neophodno da se svi ujedine, kada treba biti hrabar i odlučan, kada uzmicanje i povlačenje nije opcija."Za uzmicanje više prostora nema. Ovo su dani kada su hrabrost i odlučnost čin odgovornosti i prema sopstvenim životim i prema budućim generacijama i prema našem trajnom opredeljenju da sačuvamo mir koji je svima ovde preko potreban", istakao je Petković.On je podsetio da su predsednik Vučić i Vlada Srbije podržali odluku Srpske liste da napusti kosovsku vladu i otpočne sa formiranjem ZSO."Teška, ali jedino ispravna odluka koju će Srpska lista doneti ovde u Mitrovačkom dvoru, učiniće da ovo mesto postane simbol odbrane dostojanstva i časti srpskog naroda, a ne simbol poraza i poniženja kako su to želeli oni koji su pre 48 sati ovde poslali horde albanskih terorista da uhapse Marka Đurića", kazao je Petković.U toku je pauza kako bi bili predloženi zaključci zajedničke sednice.