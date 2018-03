Popović: Poruka Putina Srbiji i Vučiću - istorijska

"To je poruka mira i stabilnosti.To je poruka ne samo Srbiji, da će Rusija uvek biti uz nju, već je to poruka i svim obespravljenim Srbima na Kosovu da će Srbija i Rusija zajedno učiniti sve da očuvaju mir i stabilnost i za njih", rekao je Popović za RTS. On je govoreći o pisanju agencije AP, koja je ocenila da će napad na direktora Kancelarije za KiM Marka Đurića "raspaliti tenzije" između Beograda i Prištine, kazao da je istina suprotna...