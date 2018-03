Počinje realizacija projekta za autoput Požega-Boljare

Autoput od Požege do Boljara na granici sa Crnom Gorom, u dužini od 107 km, poslednja je neugovorena deonice autoputa E-763 na teritoriji Srbije, a Mihajlović je istakla da je to za izgradnju najteži deo Koridora 11 u Srbiji. "Dogovorili smo se da radimo projektno - tehničku dokumentaciju, CRBC (ćerka firma C C C C) zajedno sa našim projektantima", rekla je Mihajlović nakon potpisivanja Memoranduma u Vladi Srbije. Kako je rekla,...