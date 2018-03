Uživajte u lepom danu, a za vikend...

Foto: MONDO/Stefan Stojanović Samo se na severu po podne i uveče očekuje prolažno naoblačenje, ponegde sa kratkotrajnom kišom, sasoštio je Republički hidrometeorološki zavod. Vetar će biti slab, promenljivog pravca. Jutarnja temperatura od 0 do 6 C, najviša dnevna od 15 do 19 stepeni. U Beogradu će danas biti pretežno sunčano i toplije, sa slabim vetrom promenljivog pravca. Jutarnja temperatura oko 6 C, najviša dnevna oko18 C. Slede...