Vučić: Cilj Albanaca sever Kosova i Metohije

Beta pre 3 sata

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da nije tajna da je jedini cilj Albanaca zauzimanje severa Kosova i Metohije."Hoće da zauzmu sever i tačka. Sve su ostalo izračunali, kako Srbi ne mogu da opstanu", kazao je Vučić na deonici od Lajkovca do Ljiga gde je probijena danas leva cev tunela "Brančić".Radovima su prisustvovali predsednik Srbije Aleksandar Vučić i ministarka građevibnarstva, saobraćaja i infratsrukture Zorana Mihajlovićna gradilištu tunela "Brančić" kod Ljiga.Vučić je kazao da su Albanci "moćni, veliki i jaki" kao i njihovi sponzori, dodajući da imaju "podršku zapadne javnosti"."Ja razmišljam o našoj Srbiji, zato ću uvek da je branim, kao i istinu. Mi ćemo da čuvamo mir i štitimo stabilnost. Ja verujem da su jaki i oni i njihovi sponzori", kazao je Vučić.Vučić je kazao da su Albanci napravili studije za svaku srpsku opštinu jer im je jedini cilj da sever Kosova i Metohije."Nema šta da vam kažem, sve sam rekao prvog dana. Znam ja za njihove želje i namere", kazao je Vučić.Vučić je kazao da je sa turskim predsednikom Redžepom Tajip Erdoganom sinoć oko 20.00 imao dobar razgovor u kojem mu je rekao šta se i kako dogodilo na Kosovu i Metohiji.Dodao je da ga je Erdogan pozvao na mir i uzdržanost. "On razume sve kako je bilo", kazao je Vučić.kada dođe vreme' razgovarati s Anom Brnabić o rekonstrukciji VladePredsednik Srbije i Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić izjavio je danas da će, "kada dođe vreme", o rekonstrukciji Vlade Srbije razgovarati s premijerkom Anom Brnabić da bi čuo njeno mišljenje.Dodao je da još nisu imali "nikakve formalne razgovore" o rekonstrukciji Vlade."Kad za to dođe vreme, sa Anom Brnabić ću da razgovaram kao lider najveće političke stranke, da vidim šta ona misli o svemu", kazao je Vučić tokom posete gradilištu puta kod Ljiga.Vučić je kazao da ga ne zanima "šta ko kome govori i priča", a na pitanje o ministarki građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorani Mihajlović je kazao da ona radi svoj posao, kao i svi drugi ministri.Kod Erdogana, u Ankari u majuPredsednik Srbije je danas potvrdio da je prihvatio poziv predsednika Turske Tajipa Redžepa Erdogana da u maju poseti Ankaru, o čemu su razgovarali sinoć."U maju idem u Ankaru, biće to velika poseta. Mnogo ljudi će ići sa mnom, poslovnih ljudi, i idemo da dalje razvijamo te odnose", rekao je Vučić.Vučić je rekao da se nada da će ponovo ugostiti predsednika Kine Sija Đinpinga, jer bi to, kako je rekao, bila velika čast za malu zemlju kao što je Srbija."Ja ću da ga čekam i, nadam se, dočekam. Jer će to biti velika čast da jedna tako mala zemlja dva puta ugosti predsednika Sija", rekao je Vučić koji je posetio gradilište s ambasadorom Kine u Srbiji Lijem Mančanga.Na pitanja novinara o izgradnji auto-puta prema Crnoj Gori, Vučić je rekao da su počeli razgovori o tome s kineskim partnerima i da će se graditi put od Požege prema Boljaru.Na pitanje o trasi tog auto-puta, i da li bi bilo bolje da saobraćajnica ide preko Zlatibora, Vučić je rekao da bi to Srbiju koštalo neuporedivo više nego postojeća deonica.Demantovane tvrdnje o sastancima sa lobističkim firmamaPredsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da u SAD nije razgovarao sa lobističkim firmama koje bi ga predstavljale u Americi."Nikoga nisam sreo tog tipa, ni skupog ni jeftinog. Nisam unajmio nikoga takvog tipa od kada sam na vlasti i kao predsedniku šta će mi to - nađem savetnika koji će da mi pomognu bespaltno", rekao je Vučić upitan o navodima predsednika Narodne stranke Vuka Jermića da je prošle nedelje u Njujorku pokušao da unajmi basnoslovno skupu lobističku firmu, koja mu još nije odgovorila da li je spremna da prihvati angažman.Vuičić je rekao da ne zna odakle Jeremiću takve informacije."Ne znam da li je to iz miljea onih kriminalaca iz kabineta (premijera Makedonije Zorana) Zajeva ili od srpskih kriminalaca", rekao je Vučić i dodao da jedna laž bukvalno sustiže drugu laž."Možete da izmišljate šta hoćete. Njihov odnos prema državi mi je toliko odvratan, da m ove lične uvrede i smicalice ništa ne znače", rekao je Vučić.