I sunce i oblaci, do 26 stepeni, uveče zahlađenje

Kasno posle podne na severozapadu, uveče i u ostalim krajevima jače naoblačenje i zahlađenje s kišom, i kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Prema najavi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, u većem delu zemlje duvaće umeren i jak vetar, u košavskom području i na planinama i olujni. Najniža temperatura biće od sedam do 15 stepeni, a najviša od 20 do 26 stepeni. I u Beogradu će veći deo dana biti malo do umereno oblačno, suvo, toplo...