Ožegović i Tavamba pogađali, Partizan savladao nezgodnu Bačku

Aktuelni šampion je na neugodnom gostovanju poveo već u četvrtom minutu golom Ožegovića sa bele tačke, duplirao je Tavamba u 74. minutu. Bačka je uspela da unese neizvesnost pogotkom Mićića u 84. minutu meča. Ipak, Palančani nisu uspeli do izjednačenja, ali ni Partizan do trećeg gola u vrlo dinamičnoj i zanimljivoj utakmici na severu Srbije. Partizan bar do nedelje ima devet poena zaostatka na tabelu u odnosu na večitog rivala. Zvezda svoj...