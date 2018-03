Pad kineske svemirske laboratorije možda već sutra

Evropska svemirska agencija procenjuje da će se to dogoditi u nedelju, tokom dana, dok su ranije procene kineske svemirske agencije bile da će to biti između subote i srede, prenosi Rojters. "Tijangong 1", 10,4 metra duga i 8,5 tona teška svemirska laboratorija, lansirana je 2011. godine, kao eksperimentalna platforma za veće projekte u okviru ambicioznog plana Pekinga da do 2023. godine ima stalnu svemirsku stanicu u Zemljinoj orbiti,...