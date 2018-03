U Srbiji će danas veći deo dana biti malo do umereno oblačno, suvo, toplo i vetrovito. Kasno po podne na severozapadu Srbije, a uveče i u toku noći i u ostalim krajevima jače naoblačenje i zahlađenje s kišom. Očekuju se i kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Vetar umeren i jak, južni, u kosavskom području i na planinama i olujni, u toku noći u skretanju na zapadni. Najniža temperatura od 7 do 15 C, a najviša od 20 do 26 stepeni. PROLEĆE,...