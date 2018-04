Jeremić: Ne moramo ući u konflikt ako nećemo da damo Kosovu stolicu u UN

Beta pre 1 sat

Predsednik Narodne stranke Vuk Jeremić izjavio je danas da neprihvatanje da Kosovo dobije stolicu u Ujedinjenim nacijama ne mora da znači i ulazak u konfrontacije i konflikt sa onima koji imaju suprotno mišljenje.On je na sednici Glavnog odbora Narodne stranke rekao da ta partija po tom pitanju treba da zauzme čvrst stav i istakao da je moguće ne pristati na kosovsko članstvo u UN uz diplomatske veštine i bez konflikta, ali da je problem sadašnje vlasti što je ucenjena."Treba imati malo diplomatske mudrosti, veštine i sposobnosti da bi se izbegao konflikt, a opet ne pristati baš na sve što se od vas traži. Odgovorno tvrdim da je to moguće i time što se zalažem za politiku 'ne kosovskoj stolici u UN', to ne mora uvesti ovu zemlju u konflikt. Da li je ova vlast u stanju da tako uradi ne znam, ali tu je razlika između onih koji su ucenjeni i koji nisu, a u rukovodstvu Srbije ne znam ko nije ucenjen", rekao je Jeremić.On je kazao da se, ukoliko ne spreče nameru vlasti da pristane na člansto Kosova u UN, "boji da ćemo doći u situaciju da ćemo, po istom principu po kojem su ga pritiskali za Kosovo, a zauzvrat mu davali da radi šta hoće i da hara po Srbiji, samo preći na sledeću tačku dnevnog reda, a to je Republika Srpska"."Bojim se i da će posle završetka kosovske priče reći, hajde sada da završimo funkcionalnost BiH, a on će reći - za to mi treba puna kontrola i mediji, a oni će reći može i ući ćemo u još jedan ciklus, koji, ja se bojim, neće biti posednji", rekao je Jeremić.On je istakao da zato otpor treba pružiti sada uz angažovanje međunarodnih činilaca."To će biti složena bitka, ali sam uveren da je ta jednačina sa ma koliko nepoznatih rešiva", dodao je Jeremić.On je kazao i da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić pokušao da stavi na sto plan razmene teritorije kao kompenzaciju za ulazak Kosova u UN, odnosno da je ponudio otuđivanje jednog dela naše teritorije koji ne pripada Kosovu i Metohiji.Kako je dodao, dobra vest je da međunarodna zajednica tu ponudu odbila, a loša što nije ponudila ništa drugo osim da se potpiše pravno-obavezujući sporazum koji bi Kosovo uneo u UN."Sada naša vlast nema plan B. Sada su shvatili da zauzvrat neće dobiti ništa i ja zaista ne znam šta taj čovek, koji upravlja svim i koji ne dozvoljava da se bilo ko drugi angažuje, ima u glavi, ali ja mislim da to što nas čeka krajem ove godine je, ili ispunjavanje obećanja onoga što je napravljeno, a što nije u skladu sa nacionalnim interesima i zakonima Srbije, ili jedna potpuna promena međunarodnog okruženja u kome se nalazimo, a u kontekstu onoga što se dešava, kako u Srbiji, tako i u ostatku Zapadnog Balkana", istakao je Jeremić.Povodom kritika aktuelne vlasti na račun prethodne vlasti da je vodila pogubnu politiku kada je Kosovo u pitanju, on je kazao da su mnogi činili greške, ali da je najpogubnija bila politika iz 1998. i 1999. godine koju je vodila sadašnja vlast, a koja je dovela do bombardovanja zemlje i i povlačanja države sa sopstvene teritorije.On je kazao da je posle toga bilo dobro što je pred Međunarodnim sudom pravde postignuto da se za pregovarački sto vrati albanska strana, ali da je problem što srpska delegacija koja za tim stolim sedi nema dovoljno znanja, niti ispravne namere.Jeremić je istakao i da bi, da se on pitao, pregovarački sto bio vraćen u Njujork.