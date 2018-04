Rampa u savetu bezbednosti: SAD blokirale nacrt deklaracije UN o nasilju u Gazi

Generalni sekretar UN Antonio Gutereš je sa svoje strane zatražio "nezavisnu i transparentnu istragu" o sukobima u pojasu Gaze koji su izbili u petak tokom palestinskih demonstracija nedaleko od granice sa Izraelom. UN chief @antonioguterres calls for investigation into deadly clashes along Israel-Gaza border; Security Council convenes emergency meeting. https://t.co/DCcuPfyHED pic.twitter.com/njIc34QS9E — UN News (@UN_News_Centre) 31....