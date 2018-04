Tilerson preko noći izbrisan sa sajta Stejt departmenta

Ime Reksa Tilersona potpuno je nestalo sa sajta Stejt departmenta pošto je za vikend na snagu stupila odluka predsednika SAD Donalda Trampa o njegovoj smeni saopštena na Tviteru. Link koji vodi do "državnog sekretara Tilersona" na stranici Stejt departmenta nestao je noćas, a na njegovo mesto postavljen je opšti pojam "državni sekretar". Klik na to vodi do stranice koja obaveštava posetioce da je zamenik državnog sekretara Džon Salivan...