Đoković pao na 13. mesto, Nadal ponovo prvi

Beta pre 9 sati

Srpski teniser Novak Đoković je nazadovao za jednu poziciju i na danas objavljenoj ATP listi zauzima 13. mesto, dok se na vrh ponovo vratio Španac Rafael Nadal.Đoković na 13. poziciji ima 2.310 bodova.Nadal je iskoristio ranu eliminaciju Rožera Federera na masteru u Majamiju, pa je peti put u karijeri preuzeo prvo mesto na ATP listi.Španac je započeo svoju 168. nedelju na ATP listi. On ima 8.770 bodova, 100 više od Federera.Treće mesto i dalje drži Hrvat Marin Čilić, Nemac Aleksander Zverev je posle finala u Majamiju četvrti, dok je peti Bugarin Grigor Dimitrov. Do desetog mesta su još i Huan Martin del Potro, Dominik Tim, Kevin Anderson, pobednik Majamija, Džon Izner, i David Gofan.Kada je reč o ostalim srpskim teniserima, Filip Krajinović je zadržao 27. mesto, Viktor Troicki je i dalje 68, dok je veliki skok upisao Dušan Lajović. On je napredovao za 18 pozicija i sada je 90. teniser sveta. Za jedno mesto napredovao je i Laslo Đere koji je na 93. mestu na ATP listi.ATP lista:1. Rafael Nadal (Španija) 8.770 bodova2. Rodžer Federer (Švajcarska) 8.6703. Marin Čilić (Hrvatska) 4.9854. Aleksander Zverev (Nemačka) 4.9255. Grigor Dimitrov (Bugarska) 4.6356. Huan Martin del Potro (Argentina) 4.4707. Dominik Tim (Austrija) 3.6658. Kevin Anderson (Južna Afrika) 3.3909. Džon Izner (SAD) 3.12510. David Gofan (Belgija) 3.110------------13. Novak Đoković 2.31027. Filip Krajinović 1.61668. Viktor Troicki 77590. Dušan Lajović 63993. Laslo Đere 627