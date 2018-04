Sunčano i toplo, ali već u četvrtak stiže kiša

Jutarnja temperatura kretaće se od nula do sedam stepeni Celzijusa, najviša dnevna od 19 do 24 stepena. U Beogradu će biti pretežno sunčano i toplo uz slab do umeren jugoistočni vetar. Jutarnja temperatura biće sedam stepeni Celzijusa, najviša dnevna 22 sepena. U Srbiji će u sredu biti pretežno sunčano i toplo. U četvrtak se očekuje naoblačenje s kišom, lokalnim pljuskovima i grmljavinom najpre ujutro i pre podne na severu i zapadu...