Ljajić: Zamrznuti konflikt nije rešenje kosovskog pitanja

On je naglasio za Radio televiziju Srbije da zagovornici zamrznutog konflikta kažu da će se možda promeniti međunarodne okolnosti, pa da će Srbija onda rešavati pitanje Kosova pod povoljnijim uslovima. Šta ako se međunarodne okolnosti promene na našu štetu pa budemo u još težoj poziciji? To nije rešenje, to je način da se odloži rešavanje kosovskog pitanja. -Priština i Beograd teško mogu složiti oko Kosova, ali da je unutrašnji dijalog koji...