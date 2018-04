Danas čak 25 stepeni, a uveče...

Foto: MONDO/Stefan Stojanović Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, vetar će biti slab i umeren, južni i jugoistočni. Najniža temperatura kretaće se od 3 do 12 C, a najviša od 21 do 25 stepeni Celzijusa. Uveče i tokom noći očekuje se postepeno naoblačenje. I u Beogradu će danas biti pretežno sunčano i toplo. Vetar će biti slab i umeren, južni i jugoistočni. Najniža temperatura biće 12, a najvisa 24 stepena. Uveče i tokom...