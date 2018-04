Tramp: Granicu sa Meksikom čuvaće vojska

"To ćemo obaviti vojno. Sve dok ne budemo imali zid i odgovarajuću bezbednost, granicu će čuvati vojska. To je veliki korak. Ne možemo da imamo ljude koji ulaze u našu zemlju ilegalno, nestaju i, usput, nikada ne izlaze pred sud" rekao je Tramp juče novinarima, prenosi Rojters. On je rekao da je o tome razgovarao sa državnim sekretarom za odbranu Džejmsom...