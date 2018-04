Jutro sunčano, popodne naoblačenje s kišom

Naoblačenje s kišom, pljuskovima i grmljavinom, koje će sredinom dana zahvatiti severne i zapadne predele, posle podne će se proširiti i na ostale delove zemlje, saopštio je RHMZ. Duvaće slab do umeren vetar. Jutarnja temperatura biće od šest do 14 stepeni, a najviša dnevna od 17 do 23 stepena. U Beogradu će pre podne biti pretežno sunčano, a posle podne se očekuje naoblačenje s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura biće oko...